Актриса Наталья Бардо отказалась от алкоголя после празднования Нового года

Москва, 3 января. Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Наталья Бардо призналась, что решила отказаться от спиртных напитков после празднования Нового года. О своем решение звезда сообщила в Instagram, там же и объяснила свой отказ от алкоголя.

32-летняя знаменитость решила остановить свой выбор на шампанском, которое было подано к столу. Но, как отметила сама актриса, она в очередной раз убедилась, что это не ее напиток.

«Я в очередной раз поняла, что шампанское — не мой напиток, как и другой алкоголь, — у меня непереносимость, это выявил анализ. <…> Я решила больше никогда не пить алкогольные напитки. У кого этот новый год был такой же веселый?» — оставила запись под свежей фотографией Бардо.

Подписчики Бардо поддержали своего кумира, многие признались, что испытывают жуткое похмелье после шампанского.

«У меня такое похмелье от шампанского, что, кажется, все сосуды головного мозга просто слиплись, и ни кровь, ни кислород просто на поступают, и я медленного погибаю от дикой головной боли», — откровенно рассказала одна из поклонниц творчества Натальи. «Это правильно. Я в год один раз пью и все», — добавила вторая.

Недавно артистка появилась перед публикой в новом образе. Бардо из блондинки с роскошными длинными волосами превратилась в брюнетку с короткой стрижкой под мальчика. Поклонники знаменитости были шокированы.