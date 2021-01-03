Минстрой Дагестана насчитал 1700 обманутых дольщиков в 20 проблемных домах

Махачкала, 3 января. В Дагестане насчитывается 1700 семей, которых можно назвать обманутыми дольщиками, сообщили ФАН в региональном Минстрое. Часть из них может получить квартиры или денежные компенсации через Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, но для комплексного решения проблемы вводится система эскроу-счетов.

Как рассказал ФАН начальник управления государственного строительного надзора Минстроя Дагестана Мурад Омаров, в республике находятся 20 проблемных объектов, дольщики которых не могут получить в них жилую площадь. Всего речь идет о 1700 квартирах.

«Как таковой реестр обманутых дольщиков уже не ведется. Сейчас мы считаем по проблемным объектам. На сегодняшний день в Дагестане насчитывается 20 таких проблемных объектов. В них – 1700 квартир, соответственно, можно говорить о 1700 семьях, которые остались без своих квадратных метров», – объяснил Омаров.

Частично решить проблему этих семей, по словам представителя министерства, может федеральный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Эта организация может профинансировать работы по завершению возведения проблемных домов, либо вернуть гражданам денежные средства, внесенные ими ранее по договорам долевого участия. Однако, как отметил Омаров, в реестр фонда внесены лишь шесть из 20 проблемных объектов республики.

«Аналогичный фонд был создан в 2020 году в Дагестане. К нам приезжали федеральные эксперты, которые обследовали все наши проблемные дома, определяли стоимость их достройки. В результате в реестр были включены шесть объектов из 20. Все дело в том, что в реестр могут попасть только те дома, на строительство которых были выданы разрешения на имя юридических лиц, которым принадлежали земельные участки. Теперь федеральный фонд примет решение – дом либо достроят, либо гражданам выплатят денежные средства. Сколько конкретно, будет понятно позднее, когда правительство России определит стоимость квадратного метра. Причем компенсация будет выплачена за площадь не более 120 квадратных метров», – рассказал Омаров.

Он также добавил, что граждане иногда сами объединяются в жилищно-строительные кооперативы и достраивают дома. По словам представителя Минстроя, такие случаи были в Махачкале и Дербенте.

«Бывают случаи, когда граждане объединялись и достраивали дом своими силами. В Дербенте такое было, в Махачкале. Министерство помогало им с проектной документацией», – сообщил специалист.

В целом, по словам Омарова, проблема с обманутыми дольщиками в России решается с 2012 года. На сегодняшний день властями с этой целью внедряются банковские счета эскроу – на них аккумулируются средства застройщиков, которые можно получить только после ввода в эксплуатацию объекта.

Представитель Минстроя Дагестана сообщил, что в республике эскроу-счетами пользуется лишь одна строительная компания. Остальные фирмы достраивают свои объекты по старой схеме – с использованием долевого строительства.

«В Дагестане на сегодняшний день работают 17 строительных компаний, которые осуществляют деятельность по 28 объектам по закону о долевом строительстве. Через эскроу-счета работает только одна компания в Каспийске. У нее открыт счет в «Сбербанке» и заключены 99 договоров долевого участия», – сказал Омаров.

Ранее ФАН сообщал, что строительные компании в Дагестане ожидают массовые банкротства, если они не откроют в уполномоченных банках эскроу-счета. Новая схема финансирования строительства многоквартирных домов внедряется в стране с июля 2019 года. Предполагается, что полный переход на новую систему будет осуществлен в течение двух-трех лет.