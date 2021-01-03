Соседов объяснил победу Титомира и Шведовой в шоу «Суперстар»

Проект телеканала НТВ «Суперстар. Возвращение» подошел к концу, его победителями стали экс-участник группы «Кар-Мэн» Богдан Титомир и эстрадная певица Ирина Шведова. Музыкальный критик, участник жюри проекта Сергей Соседов высказался о справедливости результатов голосования.

«Абсолютно справедливые результаты. На мой взгляд, это были два лучших участника. Зрительское голосование также это подтверждает, хотя фавориты постоянно менялись», — отметил шоумен.

Музыкальный критик считает правильным, что победителями стали сразу два артиста. К тому же настолько разные, как Титомир и Шведова.

«Эти победители абсолютно из разных музыкальных миров, несмотря на то, что их популярность пришлась на одно и то же время. Стилистика, творчество, эстетика, певческая манера этих музыкантов не соприкасаются нигде. Это два полюса шоу «Суперстар». Более полярной пары среди участников этого шоу не найти», — объясняет Сергей Соседов.

И с мнением критика сложно не согласиться. С одной стороны, неформальный и харизматичный Богдан Титомир, с другой — утонченная женщина, актриса, музыкант, певица Ирина Шведова.

«То, что они победили оба — это победа каждого из них. Победа одного здесь усиливает победу другого», — добавил знаменитый критик.

Не только на сцене между участниками шла ожесточенная борьба за звание победителей. То и дело на съемках вспыхивали скандалы между участниками жюри и ведущими. Так, Сергей Соседов жаловался на нападки певицы Лолиты Милявской на шоу. Журналист даже обращался к руководству программы усмирить ведущую.