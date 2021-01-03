Звезда «Дома-2» Елена Хромина сообщила о помолвке с тайным ухажером

Москва, 3 января. Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Елена Хромина поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте трогательной новостью — она выходит замуж за тайного ухажера. Снимок с помолвочным кольцом девушка опубликовала в своем микроблоге два дня назад.

Экс-участница «Дома-2» редко делится со своими фанатами подробностями личной жизни, но в этот раз решила рассказать о событии, которое изменило ее жизнь.

«Я сказала «да». Окольцевали, получается. Все подробности потом», — написала Елена.

Однако показать возлюбленного Хромина не решилась. Пее подписчики разделились на два лагеря. Одни порадовались за девушку, а другие напомнили о неудачно браке, после которого Елена долго не могла прийти в себя.

«Счастья и любви Вам, в этот раз — чтобы уже навсегда!» — написала одна из поклонниц Елены. «Поздравляю от души! Ты самая лучшая», — восхитилась вторая. «Это твой год, добивай. Все очень значимо, но есть вероятность глобальной ошибки. Если знаешь и уверена в нем, то ура. Но если нет, то проверь», — посоветовала третья.

Ранее сообщалось, что беременная звезда шоу «Дом-2» Ирина Пинчук поделилась с фанатами радостным событием: бойфренд Арай Чобанян сделал ей предложение.