Востоковед рассказал, что поспособствовало освобождению граждан РФ из плена в Ливии

Востоковед Борис Долгов отметил высокую роль Москвы в освобождении четверых граждан из ливийского плена. По его словам, за последний месяц две группы россиян доставлены домой благодаря усилиям дипломатов и частных лиц.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич накануне заявил о проведении успешной операции по вызволению и возвращению на родину четырех мужчин из тюрьмы североафриканского государства.

«Трое граждан России и один украинец отправлены нами домой. 55-летний Виктор Бодряга держит путь в Феодосию, 43-летний Димитрий Димитриади — в Новороссийск, 50-летний Сергей Кошелев — в Таганрог. 59-летний Володимир Давтян остался до утра в аэропорту Шереметьево. Ждет, когда сотрудники посольства Украины займутся его судьбой – оформлением документов, чтобы отправить в Мариуполь», — говорится в Telegram-канале Media Малькевич.

Глава ФЗНЦ добавил, что успеха операции удалось достичь благодаря совместной работе фонда и специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей востоковед Борис Долгов согласился с мнением Александра Малькевича. По его словам, в Ливии продолжается многолетний кризис, который нередко приводит к захвату в плен иностранных граждан, и без работы дипломатов здесь не обойтись.

«Это уже не первая группа российских граждан, освобожденных за последний месяц. Вспомним возвращение социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана на родину (12 декабря 2020 года — прим. ФАН)», — заявил эксперт.

Борис Долгов заметил, что Москва поддерживает контакты с Правительством национального согласия Ливии и властями в Тобруке и призывает их сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации в регионе.

«Эти каналы связи и поспособствовали освобождению граждан РФ из плена. Официальные лица России сыграли первоочередную роль в возвращении граждан на родину», — считает востоковед.

В заключение Долгов добавил, если в ливийских тюрьмах еще остались россияне, то Москва сделает все для их вызволения.

«Безусловно, это обязанность любого государства, в том числе и России, заботиться о своих гражданах и их безопасности», — подытожил эксперт.

Ранее президент Фонда зашиты национальных ценностей Александр Малькевич поблагодарил заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова, который организовал операцию по освобождению россиян из ливийского плена.