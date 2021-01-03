Жильцы томской высотки пожаловались на горячую воду, текущую из крана для холодной

Томск, 3 января. Жители многоквартирного дома по адресу проспект Мира, 39, находятся в полном недоумении из-за того, что при включении холодной воды по непонятным причинам из крана идет горячая. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил местный житель.

По словам председателя ТСЖ, данная ситуация возникла из-за установленного в один лоток водопроводного ввода холодной и горячей воды. В 2018 году жители начали предпринимать первые попытки по решению данной проблемы. Тогда стало известно, что водопроводный ввод не находится на балансе у ООО «Томскводоканал». После чего было написано письмо в администрацию города с просьбой принять ввод на баланс города с последующей передачей в Томскводоканал.

В октябре 2020 года председатель дома отправил новый запрос в мэрию и в ноябре поступил ответ, что сеть водоснабжения уже передана. На новое обращение жителя дома Томскводоканал снова ответил, что объект водоснабжения не числится на балансе.

«В мэрии знают про нашу проблему еще с 2018 года, но решения найти так и не могут», — рассказал корреспонденту ФАН председатель дома.

ФАН направил официальный запрос в администрацию города Томска для получения комментария по поводу данной проблемы.

Ранее ФАН сообщал, что во многих районах Томска образовались крупные мусорные свалки из-за нерегулярного вывоза региональным оператором твердых бытовых отходов.