Певец Глызин заявил, что проведет новогодние праздники на Мальдивах

Новогодние праздники лучше всего проводить не в холодных российских городах, а в экзотических местах планеты с приятной для тела температурой. Об этом в интервью ФАН заявил певец Алексей Глызин.

«Хочется, конечно, куда-нибудь уехать, чтобы здесь никого не видеть. Скорее всего, я буду на Мальдивах, я там буду с 1 по 10–11 января», — предвкушает отдых артист.

Собеседник ФАН отметил, что планов и проектов в 2021 году у него довольно немало — однако распространяться о них он бы сейчас не хотел.