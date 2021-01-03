Певец Глызин заявил, что проведет новогодние праздники на Мальдивах

Новогодние праздники лучше всего проводить не в холодных российских городах, а в экзотических местах планеты с приятной для тела температурой. Об этом в интервью ФАН заявил певец Алексей Глызин.
«Хочется, конечно, куда-нибудь уехать, чтобы здесь никого не видеть. Скорее всего, я буду на Мальдивах, я там буду с 1 по 10–11 января», — предвкушает отдых артист.
Собеседник ФАН отметил, что планов и проектов в 2021 году у него довольно немало — однако распространяться о них он бы сейчас не хотел.
«Это все сейчас под большим вопросом и зависит даже не от меня и не от моих менеджеров, а от того, как будет развиваться ситуация с нашей замечательной пандемией, — сказал Глызин. — А так-то планов масса — и они, как всегда, грандиозные — но 12 месяцев назад мы так же встречали Новый год, надеясь, что он будет самый удачный, самый замечательный. А оно, вон, как все обернулось! Поэтому говорить что-то подобное сейчас — это все равно что Бога гневить».