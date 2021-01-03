Актриса Аманда Сейфрид откровенно рассказала о событии, которое заставило ее плакать

Москва, 3 января. Американская актриса, певица и модель Аманда Сейфрид откровенно рассказала о событии, которое заставило ее расплакаться. 35-летняя артистка, известная на весь мир, успела сыграть много запоминающихся ролей, однако только недавно стала претендентом на самую главную кинопремию в мире. Об этом пишет «7Дней.ру».

Аманда Сейфрид впервые стала претендентом на премию «Оскар» за роль артистки в проекте Дэвида Финчера «Манк». Актриса призналась, что испытала настоящий шок, когда узнала о номинации. Она не привыкла завышать свои ожидания, и жизнь решила подкинуть ей подарок. Такое уже было в ее жизни. К примеру, в аэропорту Аманда случайно встретила Квентина Тарантино. Как оказалось, он знал актрису.

«И была всерьез поражена, что он, оказывается, знает, кто я такая! Так же и с Дэвидом Финчером. Это невероятное ощущение — знать, что тебя уважают режиссеры такого уровня. Я заплакала, когда мой агент сказал, что Дэвид хочет предложить мне роль в своем новом фильме», — разоткровенничалась знаменитость.

Она добавила, что ей всегда приятно принимать похвалу и быть в центре внимания. Сейфрид понимала, что роль может стать для нее судьбоносной во всех смыслах.