Бангасу, 3 января. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада сообщил , что вооруженные силы ЦАР (FACA) при поддержке миротворцев ООН отбили нападение боевиков в районе города Бангасу на юге страны.

В данный момент правительственные силы полностью контролируют ситуацию. Ранее новостное агентство Bangui 24 News сообщило о стрельбе в районе административного центра префектуры Мбому — города Бангасу. Предположительно, около 20 боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) вступили в столкновение с отрядами FACA и миротворцами многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА).

Нгребада подчеркнул, что страна подверглась нападению иностранных наемников. По его мнению, в такое время необходимо проявить осмотрительность и сосредоточиться на национальных интересах. В заключение он объявил , что против частных радиостанций будут применены предусмотренные законом санкции, если они продолжат распространять дезинформацию и выражать сочувствие боевикам, действующим на территории Республики.

Армия ЦАР, подготовленная российскими инструкторами, успешно пресекает попытки дестабилизировать ситуацию после прошедших 27 декабря выборов президента и членов Национальной ассамблеи. Накануне, 1 января, стало известно об отражении наступления боевиков на позиции FACA. Соответствующую информацию подтвердили журналисты ФАН в ЦАР.