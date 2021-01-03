Фаина Раневская считала нос главным недостатком, который испортил ей жизнь

Актриса театра и кино, народная артистка СССР Фаина Раневская однажды рассказала о своем самом главном недостатке, который испортил ей жизнь. Она считала, что у нее слишком большой нос. Подробности раскрыл художник по свету Театра Моссовета Григорий Кирюшин, пишет издание «7Дней.ру».

По его словам, Фаина Раневская называла свой нос очень большим и видела в нем источник всех бед.

«Нос испортил мою личную жизнь! Это позор моего лица!» — говорила звезда.

Однажды произошел любопытный случай. Актриса в образе Сэвидж должна была ходить по кругу по ковру, который лежал на сцене. Один из героев поинтересовался, почему она ходит только по краю ковра. Фаина Раневская объяснила, что он протерт лишь в центре, поэтому «его нужно равномерно вытаптывать». После этой мизансцены Фаина Георгиевна обратилась к Кирюшину с просьбой втайне от всех передвинуть ковер вглубь сцены.