Как Зеленский из главной надежды Украины превратился в ее самое большое разочарование

Российские оппозиционеры восхитились новогодним обращением пана Зеленского. Ничего удивительного в этом нет, они давно в восторге от украинского президента и постоянно сравнивают его с Владимиром Путиным. Мол, один — молодой, прогрессивный, горячий, жаждущий перемен на Украине, а второй — старый агент КГБ, жутко консервативный, как огня боящийся всего нового. И новогодние обращения соответственно: у Зеленского все очень живо, душевно, по-человечески, а вот у Путина сухо и формально.

Конечно же, это лютый бред. Даже если рассматривать вопрос поверхностно. Но еще интереснее узнать то, как же на Украине относятся к Зеленскому и Путину. И тут нас ждут сюрпризы. Все же верят в объективность Google? Ну хоть чуточку, в том, что касается статистики. Так вот, по статистике крупнейшего в мире поисковика, обращение Путина посмотрело больше украинцев, чем обращение Зеленского. Я понимаю, что сейчас скажет отечественный либерал: мол, это же Интернет, а большинство украинцев смотрели обращение Зеленского по телевизору. Но вы, господа, в таком случае или трусы наденьте, или крестик снимите, ибо интернет-показатели по обращениям и выступлениям Путина вы в пример приводить очень любите. Особенно когда у вас получается с помощью ботов понаставить дизлайков.

А кроме этого, есть и другие показатели, которые сложно заподозрить в необъективности. Например, знаете, кто стал для 42% украинцев главным разочарованием года? Молодой и прогрессивный президент Зеленский. Да-да, тот самый, в Tesla, с картонным кофейным стаканчиком и закатанными рукавами рубашки. И единственное, в чем тут можно усомниться, — количество, ибо 42% — это, возможно, слишком уж заниженный показатель. И казалось бы, ничего нового, украинцам не впервой разочаровываться в очередном избранном лидере нации. История постоянная, каждый новый президент со временем превращается в ганебного зрадника, злочинну владу, одним словом, «Геть!». Однако пан Зеленский на этом поприще смог переплюнуть всех, кто был до него. Вот талант же, не пропьешь и никуда не денешь. И делает все с размахом.

С размахом шел на выборы. Красиво, размашисто. «Я ваш приговор». Обещал привести Украину в порядок, закончить войну в Донбассе, начать внутринациональный диалог. Обещал защитить русский язык, так как прекрасно понимает, для какого количества населения Украины этот язык является родным. Даже сказал, что и сам такой, из абсолютно русскоязычного Кривого Рога. Украинцы завороженно слушали красивые вдохновляющие речи и еще… видели нового президента на телеэкране в роли простого учителя, ставшего главой государства. Честного, неподкупного, прямого и решительного, который пришел во власть из народа, чтобы права этого самого народа отстаивать. Ну вот не было такого никогда! Всё какие-то ставленники олигархов, а тут именно что из народа, как говорится, плакало полмаршрутки.

И как-то забывалось то, что Зеленский давно и прочно связан с одним из самых одиозных олигархических кланов Украины, то, что у него нет никакого политического опыта, а опыт комика и актера вряд ли можно как-то удачно применить в политике.

И вот «приговор» стал президентом. Поначалу все шло еще более-менее, украинцы по инерции продолжали верить Зеленскому и всё ждали: ну вот сейчас точно начнет поднимать Украину, заканчивать войну и прижимать олигархов и коррупционеров. Однако ожидания все не сбывались. Более того, Зеленский начал, как профессиональный гимнаст, прогибаться под настоящими нациками, которые, почувствовав слабину и податливость, стали давить на пана президента все сильнее. И когда он громогласно заявил, что «не лох», все однозначно поняли противоположное — именно что лох. А чуть позже поняли, что еще врун и подлец. Ибо Зеленский стал превращаться в некое подобие Порошенко, буквально во всем. А кое в чем даже его и переплюнул. Война в Донбассе продолжилась, причем Зеленский за достаточно короткий срок смог измазать свои руки в крови мирных граждан по локоть. Порошенко на свободе, а все уголовные дела против него обернулись пшиком, олигархи все так же владеют Украиной. Но кроме этого, Зеленский умудрился еще выставить на продажу с молотка украинскую землю, которая гарантированно попадет в руки международных аграрных корпораций. Он сам делает все, чтобы вытравить с Украины русский язык. Президент врет, причем уже все понимают, что он врет, но он нагло продолжает это делать так, как сделал в своем новогоднем обращении.

И вроде бы нас убеждали, что, если украинцы недовольны своей властью, они запросто выходят на майдан и эту власть сносят. Выходит, что и это было ложью. Все сидят по домам и терпят, терпят, терпят. Терпят президента «не лоха», лгуна и клоуна, терпят олигархов, терпят безудержное повышение тарифов, терпят коронавирус.

И украинцы видят то, что происходит в России, с ее «консервативным президентом из КГБ». Видят даже на примере того же Крыма, что еще несколько лет назад был украинским. Видят, как полуостров преображается, как строятся новые прекрасные дороги, электростанции, школы, больницы и гостиницы. Да, не все просто и в России, есть целый ворох проблем, как старых, так и новых, связанных со сложной ситуацией 2020 года. Но тем не менее страна уверенно идет вперед и развивается. И украинцы прекрасно понимают, что и у них все могло бы быть точно так же, не случись Майдан, не будь президентов Порошенко и Зеленского.

А новогоднее послание Зеленского, конечно же, было куда театральнее и роскошнее послания Путина. Зеленский — актер и, возможно, даже талантливый. Только украинцам от этого не легче, ибо они знают, что каждое слово в его послании — ложь. И методы «Квартала-95» уже не эффективны и вызывают лишь отвращение.