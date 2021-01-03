Экономист Колташов рассказал, чем обернется для Германии отказ от строительства СП-2

Германия рискует полностью обрушить свою экономику, если откажется от проекта «Северный поток — 2». Об этом в интервью ФАН рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

До завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» остаются считанные месяцы. Реализации проекта активно препятствуют США, которые продвигают в Европу собственный газ. В октябре Соединенные Штаты расширили ограничительные меры против «Северного потока — 2», распространив на проект действие пакета PEESA «О защите энергетической безопасности Европы». В свою очередь немецкие политики признают, что Германия не может сегодня себе позволить отказаться от российского газа.

Так, немецкий предприниматель и депутат бундестага Вальдемар Гердт назвал возможный отказ от российского проекта «Северный поток — 2» в условиях постепенного закрытия атомных электростанций в Германии «самоубийством» и «абсурдом». Он предположил, что серьезную проблему для ФРГ представляет и отказ от атомной энергетики. Как считает парламентарий, решение о закрытии АЭС приняли «на фоне зеленой истерии».

«Отказ от СП-2 — это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. «Северный поток — 2» не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим?» — пояснил Гердт.

Российский экономист Василий Колташов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, что сегодня Германия попала в трудную ситуацию из-за пандемии и падения экономики.

«Ранее в поддержку закупки газа из России высказывалась немецкий депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Теперь мы видим заявление от «Альтернативы для Германии», которое отражает позицию данной политической силы. В принципе, это рациональный взгляд на вещи, поскольку в условиях пандемии и нового падения на рынках в 2020 году немецкая экономика оказалась под ударом. Негативную роль в этом сыграл высокий курс европейской валюты. Если бы евро был девальвирован, то немцы могли бы и не так сильно ориентироваться на российский газ, хотя выгода от такой сделки весьма очевидна. Учитывая то, в какие трудности попала немецкая экономика, закупка дорогого американского сжиженного газа — самоубийство для Германии. Берлин сегодня и так проигрывает конкуренцию Китаю в плане производства промышленного оборудования, деталей, различных комплектующих, машин, механизмов и так далее», — сказал собеседник ФАН.

По словам экономиста, Германия рискует полностью обрушить свою экономику, если откажется от проекта «Северный поток — 2». Колташов считает, что такой шаг вызовет падение уровня жизни и безработицу.

«Если представить, что Берлин вдруг отказался бы от реализации Северного потока — 2», поддержал все санкции и начал по примеру Польши закупать дорогой американский газ, то для немцев это закончилось бы не очень хорошо. За такую политику Германии пришлось бы заплатить сокращением экономики, падением уровня жизни и ростом безработицы. Одна из проблем ФРГ — дорогая рабочая сила, недвижимость и так далее. И если в этих условиях Берлин будет еще и переплачивает за энергоресурсы, то как он планирует конкурировать на мировом рынке. Тогда немецкую экономику просто сомнут», — заявил эксперт.

Как рассказал Василий Колташов, сегодня Германии необходимо сделать выбор между развивающейся экономикой, если немцы выберут российский газ, и падением уровня жизни, если ФРГ поддастся на шантаж со стороны Соединенных Штатов.

«Немецкий депутат постарался донести до правительства мысль о том, что Германии нельзя опираться на американские интересы, отказываясь от российского газа, замораживая проект «Северный поток — 2». Вопрос заключается в следующем: дошла ли она до немецкого руководства? Будем возлагать надежды на то, что строительство СП-2 завершится. Надеюсь, у руководства Германии хватит трезвости ума на то, чтобы не поддаться на американский шантаж и не пожертвовать своими интересами. А выступление Вальдемара Гердта — напоминание того, что и шантаж этот со стороны американцев есть. Но очевидно, отказ от «Северного потока — 2» является безумством для экономики Германии», — резюмировал Василий Колташов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что экономист Игорь Юшков предложил способ выхода из ситуации с сертификаций «Северного потока — 2». По его словам, решить проблему могут российские компании.