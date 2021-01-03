Ксенофонтова рассказала о необычном увлечении, которым можно заниматься раз в год

Москва, 3 января. Известная российская актриса Елена Ксенофонтова рассказала о своем интересном увлечении, которым можно заниматься один раз в год. В беседе с изданием «7Дней.ру» звезда телеэкранов призналась, что обожает декорировать елки.

Интересно, что актриса любит заниматься декором не только для себя, но и для друзей. К примеру, она украшала елку для Максима Виторгана. Елена Ксенофонтова объяснила, как так вышло, что у нее появилось такое странное и одновременно интересное увлечение.

«В детстве мне казалось крайне несправедливым, что елку — главный символ Нового года— доставали с пыльной полки, наряжали старыми игрушками и завешивали дождиком, а потом она светилась странными огоньками», — вспомнила артистка.

С ее точки зрения, подобное положение дел является несправедливым, а «елка должна создавать атмосферу предвкушения чуда».

«Ведь мы так трепетно и серьезно относимся к этому важному празднику: надо освободить свою жизнь от каких-то ненужных людей, вещей, закрыть очередной гештальт… Когда я стала взрослеть, мне захотелось наряжать елку самой, и каждый раз — по-другому. Чтобы: Новый год — новая елка», — призналась собеседница издания.

Ксенофонтова ранее рассказала подробности о своем первом и самом неудачном браке. Она узнала об измене мужа во время свидания с любовником.