Стали известны сроки выплаты пенсий и социальных выплат в Дагестане в январе

Махачкала, 3 января. Повышенные январские пенсии и другие социальные выплаты будут доставлены до получателей в Дагестане в период с 11 по 13 число текущего месяца, сообщили журналистам в региональном отделении Пенсионного фонда России. Соответствующие банковские переводы будут осуществлены после 10 января.

В ведомстве уточнили, что изменения в графике выплат коснутся только тех граждан, кому доставляют их на дом. При этом переводы на банковские карты будут осуществлены без изменений – после 10 числа.

«Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 10 число, выплата будет произведена с 11 по 13 января 2021 года также с доставкой на дом. Для получателей пенсии через кредитные организации перечисления средств будут происходить по графику – во вторую и третью декаду месяца», – говорится в сообщении отделения.

Там также напомнили, что с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров повышены на 6,3%. Увеличенные выплаты в Дагестане получат более полумиллиона человек.

«Прибавка к пенсии у каждого пенсионера будет индивидуальной в зависимости от размера страховой пенсии. Всего увеличенный размер страховой пенсии в республике получат более 562 тысяч жителей», – рассказали в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что в Пенсионном фонде России рассчитывают поднять пенсии на 6,3%. Более того, в 2022 году индексация может составить 5,9%, в 2023 году – еще 5,6%. Согласно прогнозу, эти показатели окажутся выше годовой инфляции в стране.