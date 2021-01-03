Топ-3 звезд шоу-бизнеса, которых ругают за откровенные фото

Звезды российского шоу-бизнеса часто делятся со своими фанатами пикантными снимками, выставляя на всеобщее обозрение пятую точку и другие части тела. Именно за это критикуют и певицу Анну Седокову, и ее коллегу по цеху Ольгу Бузову, а также актрису Марию Горбань. Эти представительницы прекрасного пола составляют топ-3 звезд, которых хейтят за откровенные фото.

Седокова буквально заполонила свои социальные сети откроенными фотографиями. Она любит показывать подписчикам снимки эротического характера. Многие восхищаются формами многодетной матери, но некоторые с сарказмом и даже гневом реагируют на публикации певицы. Та болезненно реагирует на критику, но не перестает менять модель поведения в соцсетях.

«Да красиво, да секси. Но не для соцсетей перебор», «Вульгарно», «Слишком пошло», — пишут под постами Анны.

Ольга Бузова также в рядах любительниц показать то, что должно находиться под одеждой. «Любители» ее творчества уже не раз указывали на излишнюю худобу певицы и маленькую грудь. Недавно в Сеть попал номер телефона знаменитости, и хейтеры воспользовались этим, атаковав ее едкими шутками и гневными комментариями. Бузова впала в истерику, но не стала опускать руки и продолжила свой творческий путь.

Актриса Мария Горбань — любительница показать свое тело. Но не многим пользователям Сети это по душе. Хейтеры заметили, что звезда телеэкранов слишком худая. Терпеть негатив Мария не стала и просто-напросто закрыла комментарии.

«Как же все легко … просто закрываешь комментарии и все. Где же теперь будут самоутверждаться и высказываться о моей худобе? Странно, но подобные комментарии чаще всего пишут мужчины и женщины в зрелом возрасте. И уж если у вас хватает времени на советы, я вам тоже посоветую. Обратите внимание на своих жен и внуков», — торжествующе написала Горбань.

Звезды продолжают публиковать откровенные и порой пошлые фотографии. Ранее Седокова взбудоражила поклонников новой откровенной фотосессией на фоне самолета. Снимок знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.