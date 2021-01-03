Регина Тодоренко показала, как поймала волну на Бали

Москва, 3 января. Ведущая тревел-шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко показала, как оседлала волну. Знаменитость отдыхает на Бали вместе с супругом, певцом Владом Топаловым и сыном Майклом. Фотографии с отдыха звезда часто публикует в своем Instagram-аккаунте.

Регина уже не первый раз отдыхает на острове, пару лет назад она впервые попробовала встать на доску и с тех пор всем сердцем полюбила серфинг.

«Я не каталась больше года. Вот сейчас поймала полволны, но была и этому рада, потому что навыки уходят. Боюсь, что и навык катания на коньках после «Ледникового периода» может быстро исчезнуть из моей мышечной памяти», — призналась Тодоренко.

Но произошло неприятное событие во время отдыха. Тодоренко попала в больницу, ее госпитализировали из-за травмы, которую она получила во время серфинга. «Приключение» произошло и с ее сыном: он ударился лицом о бортик в попытке убежать от мамы.

Регина часто приоткрывает завесу личной жизни и публикует семейные снимки. Недавно она восхитила фанатов фото в купальнике на берегу океана. Фотографию с сыном Майклом и сестрой мужа знаменитость разместила в своем Instagram-аккаунте.