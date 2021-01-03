Стало известно, почему Басков и Киркоров отметили Новый год порознь

О многолетней дружбе певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова ходят легенды. Последний даже предложил своему коллеге по сцене купить могилы на кладбище рядом друг с другом, чтобы их поклонникам было удобнее их навещать после смерти. Однако самый ожидаемый зимний праздник — Новый год — закадычные друзья встретили порознь.

Так, стало известно, что король отечественной эстрады с размахом встретил 2021 год и пригласил на вечеринку в свой особняк звезд российского шоу-бизнеса, но Баскова среди них не оказалось. В гости к звезде наведались рэпер Тимати с мамой Симоной Юнусовой, экс-возлюбленной, моделью Аленой Шишковой и дочерью Алисой, певец Григорий Лепс, рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой, певец Егор Крид и многие другие.

Николай Басков не стал томить своих поклонников догадками и в своем Instagram показал свой Новый год. По традиции певец отмечает праздник с семьей, и 2021 год не стал исключением.

«Заехал к маме в гости», — сообщил артист в одном из постов в Сети.

Поклонники тут же принялись поздравлять певца и его семью с праздником, желая крепкого здоровья, благополучия и счастья.

Не остались в стороне и коллеги Баскова по сцене. Слова поздравления в комментариях оставили певица Валерия, телеведущий Максим Галкин, певец Денис Клявер, певица Слава и другие знаменитости.

К сожалению, не всем звездам довелось встретить 2021 год в кругу друзей и родных. Актер Сергей Жигунов оказался в ялтинском госпитале, так как заболел коронавирусом.