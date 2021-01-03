Актер Гришковец признался ФАН в нетрадиционном праздновании Нового года

Удобнее всего отмечать Новый год не вечером 31 декабря, как это делает вся страна, а только на следующий день, чтобы избежать курьезов с поздравлениями родственников, живущих в других часовых поясах. Об этом в интервью ФАН заявил российский драматург, театральный режиссер и киноактер Евгений Гришковец.

«Новый год отмечаем обязательно дома сколько у нас существует семья, уже больше 30 лет. С родителями это тоже так было всегда, только дома. Обязательно ставим елку. Это не всегда получается из-за гастролей, но ее наличие обязательно», — рассказал драматург.

Он признался, что он и его семья в качестве символа новогодних праздников уже давно используют искусственную ель — по его словам, она красивее, чем натуральная, и не требует надругательства над природой.

«Подарки складываются под ёлку. Наша младшая дочь, которой 10 лет, является последним человеком в семье, который до сих пор еще верит в Деда Мороза — она даже написала ему письмо! Так что нам обязательно нужно было каким-то образом детей отвлечь и положить подарки, будто здесь только что был Дед Мороз, но он сбежал», — улыбнулся режиссер.

Гришковец ввел для своих детей два вида подарков: одни от родителей (просто кладутся под елку), а другие от Деда Мороза (таинственно появляются, пока ребенок не видит).

«Пока что у нас есть человек, который в него верит, — сказал собеседник ФАН. — Не знаю, как будет в следующем году».

Актер заявил, что самая главная новогодняя традиция его семьи заключается в том, что главное празднество проходит не 31 декабря, а вечером, 1 января.

«Это мы так придумали, — заметил режиссер. — В ночь с 31-го на 1-е невозможно практически толком отпраздновать. Есть обязательная традиция — надо сесть за стол, поднять бокал, загадать желание, поздравить всех родственников и знакомых по всей стране — а это совершенно разные часовые пояса! В общем, ничего веселого в саму новогоднюю ночь не получается, и мы поняли, что не надо по этому поводу напрягаться».

Гостей Гришковец и его семья приглашают в свой дом только 1 января «где-то часам к шести-семи». По его словам, так гораздо проще: все уже поздравили своих детей, внуков, родителей и приходят к ним «уже свободные, немножко похмельные».