Старшеклассников дагестанских школ предложили обеспечить бесплатным питанием

Махачкала, 3 января. Уполномоченный по правам ребенка при главе Дагестана Марина Ежова считает необходимым обеспечить горячим питанием учащихся не только младших, но и старших классов школ. Как стало известно ФАН, этот вопрос она намерена вынести на обсуждение в 2021 году.

По словам Ежовой, учащиеся старших классов проводят в школе намного больше времени, чем дети в начальной школе. Подростки в выпускных классах нуждаются в значительной энергетической подпитке на фоне подготовки к единому и основному государственным экзаменам.

«У нас сейчас охвачены горячим питанием дети с первого по четвертый классы, но больше всего времени в школе проводят старшеклассники. Сами школьники на встрече со мной озвучили этот вопрос. У малышей, как правило, два-три урока, после которых они идут домой, а у старших – по семь уроков, плюс подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, дополнительные занятия, различные секции, то есть они практически целый день проводят в школе. Мы в новом году подымем этот вопрос, вынесем на обсуждение, так как старшеклассники в большей степени нуждаются в энергетической подпитке, чем малыши», – сказала ФАН детский омбудсмен.

Она также отметила, что вопрос с обеспечением детей младших классов горячим питанием в Дагестане почти полностью решен. Отдельные недоработки остались в некоторых учебных заведениях, но они будут устранены до конца зимних каникул, уверена Ежова.

«Это поручение президента России, и оно, конечно, должно быть исполнено. Да, были объективные трудности – к концу 2020 года около 20 школ в регионе еще не обеспечивали детей горячим питанием. Но 20 школ из 1,5 тысячи – это не так много. К тому же, мне кажется, эти недоработки устранят за время праздников. Этот вопрос будет решен», – подчеркнула она.

В прокуратуре Дагестана журналистам сообщили, что в настоящее время горячее питание для учащихся младших классов организовано во всех школах региона. Этого удалось добиться мерами прокурорского реагирования и усилиями ответственных ведомств.

«Не все школы нашей республики изначально были готовы к организации горячего питания для учащихся первых-четвертых классов. В них не были обеспечены соответствующие санитарно-гигиенические условия, отсутствовали пищеблоки, необходимое оборудование. До начала учебного года удалось довести многие школы до полной готовности, и в настоящее время во всех общеобразовательных организациях организовано горячее питание для младшеклассников», – сказала помощник прокурора Дагестана Светлана Гасанова.

Ранее ФАН сообщал, что Государственная дума приняла закон о качественном и здоровом питании школьников. В начале марта 2020 года его подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, переход на бесплатное питание в школах будет поэтапным и продлится до сентября 2023 года.