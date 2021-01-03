Олейник назвал Зеленского «новым Чикатило» из-за съемок детей в новогоднем обращении

Глава украинского государства Владимир Зеленский позволяет себе делать такие вещи, из-за которых его можно назвать «новым Чикатило». Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист Украины, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Как стало известно блогеру и политику Анатолию Шарию, дети, снявшиеся в ролике с поздравлением президента Украины Владимира Зеленского, оказались актерами. Все они получили за свое участие в видеоролике по 500 гривен. Детей-актеров для съемок предоставило кастинговое агентство «Лот», объявившее набор еще 25 декабря. Съемки проходили с 18:00 до 3:00, что является грубым нарушением трудового законодательства Украины — несовершеннолетних запрещено привлекать к работам после 22:00.

В свою очередь Шарий заявил, что намерен обратиться по этому поводу в правоохранительные органы. В ролике участвовали дети от семи до девяти лет, что противоречит главе XIII статьи 188 КЗОТ Украины: не допускается прием на работу лиц моложе 16 лет. Также запрет на эксплуатацию детского труда прописан в статье 150 УК Украины, нарушение которого предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей назвал подлым решение Владимира Зеленского привлечь для съемок своего новогоднего ролика несовершеннолетних детей.

«Веры Зеленскому нет, он уже много чего нарушил. Конечно, необходимо подавать заявление, поскольку запрещено законом в любой цивилизованной стране эксплуатировать детей. Кроме того, этот ролик с обращением Владимира Зеленского носил не социальный, а политический характер. Даже в моральном отношении категорически запрещено использовать детей для достижения политических целей. Это подло. А что дальше? Он возьмет детей из ясельной группы? Почему он своих детей за 500 грн не отдал любой политической партии, чтобы они заработали на конфеты и игрушки? Нельзя так делать», — сказал собеседник ФАН.

Владимир Олейник считает, что президент Украины может покинуть свою должность уже в этом году. Кроме того, как считает политик, Владимир Зеленский позволяет себе делать такие вещи, из-за которых его можно назвать «новым Чикатило».

«Если факт эксплуатации детей был установлен, то, естественно, необходимо подавать заявление. Правоохранители будут обязаны внести его в реестр, проверить и допросить всех причастных. Оданко у президента Украины есть иммунитет, но он, конечно же, не вечен. Сегодня уже 40% граждан страны требуют досрочных выборов президента, а 60% — высказывают негативное отношение к работе главы государства. Не думаю, что он до конца 2021 года досидит в своем кресле. После того, как Зеленский покинет свой пост, открывается перспектива уголовного преследования. За все придется отвечать. Ранее он говорил, что посадит Порошенко, но начнут с него. К сожалению, загнанный в угол Зеленский будет делать все, чтобы удержаться во власти. Это значит, что он согласен идти на любые преступления. Он неадекватен, его новогодний ролик социально опасен. Я могу провести параллель: Зеленский — новый Чикатило, который делает такие вещи, которые в моральном отношении просто неприемлемы», — резюмировал Владимир Олейник.

Ранее бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, почему на Украине новогоднее обращение президента России Владимира Путина стало популярнее речи Владимира Зеленского.