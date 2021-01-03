Москва, 3 января. Прошло 13 лет после смерти народного артиста Александра Абдулова. Трагическое событие кардинально изменило жизнь его семьи — супруги Юлии и дочки Евгении. Вдова актера до сих пор одинока, она отказалась от личной жизни. Появились подробности жизни семьи Абдулова спустя 13 лет после его смерти. Об этом пишет Kp.ru.

Девочка, которая появилась на свет за девять месяцев до смерти Александра Абдулова, выросла не «звездным» ребенком, она не пользуется фамилией отца и пытается найти себя в этой жизни самостоятельно. Мать и дочь живут в трехкомнатной квартире на улице Гиляровского в Москве. Сам Александр Абдулов при жизни любил заниматься ремонтом жилища, а Юлия работала над интерьером.

В одном из интервью 44-летняя вдова артиста призналась, что в 90-е годы «всерьез занималась отделкой и оформлением квартир вместе с подругой Натальей Кудрявцевой».

«Мою дачу даже печатали в журнале «Красивые дома»! Жаль, что отец ее уже продал. Вообще, я довольно часто делаю перестановку. Могу ночью встать и начать двигать столы и диваны. Но в этой квартире ремонт делал еще Саша в 2000 году, и я не меняла здесь практически ничего», — добавила она.

Как заметила Юлия, то назвать строгим родителем ее нельзя. Дело в том, что у вдовы Абдулова были требовательные мать и отец, поэтому она решила оставить своей наследнице право на детство. Женя больше тянется к гуманитарным наукам — насильно делать из дочери математика мать не намерена.

«Меня часто спрашивают, знакома ли Женя с творчеством папы? Ну, конечно! Она знает, что папа был известным артистом, что страна его любила. Разумеется, она смотрела многие его фильмы — и сказочных «Чародеев», и театральные спектакли в записи. Думаю, когда дочь станет старше, она сама начнет интересоваться его творчеством более осознанно», — рассказала Юлия.

Подруга вдовы Абдулова ранее назвала причины ее одиночества. По словам Ирины Дмитраковой, Юлия отказалась от публичного образа жизни.