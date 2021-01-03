Подписчиков Ольги Бузовой тошнит от ее новой песни «Колбаса»

Певица, телеведущая Ольга Бузова в честь наступления 2021 года решила порадовать своих подписчиков новой песней, которую презентовала в своем Instagram-аккаунте. Но не все пользователи Сети оценили ее труды по достоинству, некоторые даже признались, что от нового трека звезды их тошнит.

Клип на новую песню «Колбаса», который уже появился на YouTube-канале Бузовой, прослушал почти миллион зрителей. Там Ольга предстала в непривычном для себя образе толстушки, любящей хорошо покушать. По задумке самой артистки, композиция олицетворяет каждого россиянина в канун новогодних праздников.

«Это все мы в январские праздники», — подписала пост в Instagram экс-участница «Дома-2».

Многие пользователи Сети поздравили Ольгу с завершением нового проекта, оценили ее чувство юмора и умение посмеяться над собой.

«Вы просто созданы для комедийных фильмов. Хочется видеть вас в русской доброй комедии. Прикольный клип, просто огонь. Настоящее новогоднее настроение», — восклицали поклонники Бузовой.

Однако не все пришли в неописуемый восторг. Так, львиная доля подписчиков жестко раскритиковала певицу, отметив в комментариях под постом, что от новой песни их в прямом смысле тошнит.

«Полный отстой. Полное днище. Не песня, а бред какой-то. Тошнит от таких песен. Это не творчество, а ширпотреб. Полная дичь, настоящее «Г». Кому нужен этот дебилизм», — сетовала публика поющей ведущей.

Девушка редко отвечает на гневные высказывания хейтеров и продолжает двигаться вперед с высоко поднятой головой. Наверное, поэтому ее признали самой популярной знаменитостью среди музыкантов за 2020 год.