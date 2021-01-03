Вассерман оценил перспективы введения режима ЧС в США для удержания власти Трампом

Перспективы США с победой Джозефа Байдена на выборах не такие уж и радужные, как могло показаться некоторым с первого взгляда: реализация заявленных им мер приведет страну к диктатуре одной партии и концу демократии. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что последним шансом удержать власть для президента США Дональда Трампа является введение режима чрезвычайной ситуации на территории государства. Депутат считает, что легальных оснований для подобного шага у американского лидера более чем достаточно: во всем мире (и особенно в Соединенных Штатах) свирепствует пандемия, а страна «устала от шпиономании, лизоблюдства и коррупции».

По словам парламентария, режим ЧС открывает для Трампа невероятные перспективы: он, пользуясь всей полнотой президентской власти, сможет «убирать неугодных прокуроров, заменять судей, командовать военными» — и даже отменить результаты прошедших не в его пользу выборов главы государства. В противном случае, обещает Жириновский, демократы, окопавшись на следующие четыре года в Белом доме, сделают все, чтобы «уничтожить» Трампа.

«Насколько я знаю, даже во время различных войн в Соединенных Штатах проходили выборы, — заметил Вассерман. — Правда следует сказать, что на них всегда выигрывал действующий глава государства, поэтому ни о какой передаче власти вопрос не стоял».

По признанию интеллектуала, ситуация, в которой оказался американский президент и возглавляемое им государство еще хуже, чем говорит Жириновский, ведь в случае захвата власти демократы уничтожат не одного только Трампа.

«Они уже не раз говорили о необходимости проведения реформ, которые практически уничтожат саму возможность победы на выборах кого-либо, кроме самой Демпартии, — напомнил публицист. — Таким образом, несмотря на свое название, эта партия уничтожит систему демократии в США».

Собеседник ФАН особо отметил, что с такой частью этой системы, как честная и независимая пресса, в Соединенных Штатах уже давно покончено.