Сергей Миронов предложил сделать ЕГЭ добровольным

Санкт-Петербург, 4 января. Лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе РФ Сергей Миронов рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот», почему ЕГЭ должен проходить на добровольной основе.

«Мы предлагаем сделать ЕГЭ добровольным. Например, у нас 100 бюджетных мест в вузах: 50 мест для тех, кто хочет поступить на основании ЕГЭ, а другие 50 мест для людей, которые мечтают получить конкретную профессию в конкретном учебном заведении», — объяснил политик.

По его мнению, нельзя подавать документы «веером» в пять разных вузов на разные специальности.

«Людям ведь все равно, лишь бы получить бюджетное место. Человек заранее понимает, что не будет работать по специальности. Но есть люди, которые всю жизнь мечтают поступить в конкретный вуз, но не могут пробиться туда. В связи с этим подобное разделение мест позволит избавиться от мрака, в который погружается наше будущее», — подчеркнул депутат.

Миронов также отметил, что с введением ЕГЭ в России коррупция увеличилась в 2,5 раза.

«Коррупция ушла из школ и вузов и пришла к тем, кто заведует контрольными заданиями ЕГЭ. Поэтому «Справедливая Россия» предлагает сделать независимые комиссии в каждом городе, где можно сдать экзамен по каждому предмету», — сообщил он, подчеркнув, что сейчас борьба с коррупцией никого не интересует.

С точки зрения политика, Россия давно должна была подписать соответствующую статью 20 Конвенции ООН против коррупции. Однако сейчас, по-видимому, есть задача «угробить основу нашей государственности» — образование — и «сделать болванчиков и тупоголовых потребителей». Депутат Госдумы подчеркнул: для него очень странно, что власти не видят и не понимают данную проблему.

Отметим, в связи с пандемией коронавируса выпускники российских школ в 2020 году имели возможность сдать ЕГЭ только по двум предметам по выбору. Кроме того, дополнительные экзамены сдавали лишь те, кто был намерен поступить в вуз. Для остальных в аттестат были выставлены отметки по итогам года.