Роман Костомаров и Оксана Домнина откровенно рассказали, каким для них стал 2020 год

Москва, 3 января. Российские фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина, которые вместе со своими детьми решили улететь на Мальдивы, признались, что остаться оптимистами к концу 2020 года было очень сложно, но они это сделали. В беседе с издание «7Дней.ру» глава семейства призвал ни в коем случае не падать духом ни при каких обстоятельствах.

Семья отправилась в жаркие края сразу после окончания шоу «Ледниковый период» вместе с дочкой Анастасией и сыном Ильей. Роман Костомаров и Оксана Домнина рассказали, как на них повлиял непростой 2020-й год.

«Как говорится, хорошо поработали — хорошо отдохнули. С погодой нам повезло, мы вернулись довольными и счастливыми. Многие на островах хвастаются тем, что видели скатов. Вообще, среди них есть довольно опасные виды, встреча с которыми не сулит ничего хорошего», — поделился олимпийский чемпион.

По словам Оксаны Домниной, многие говорят, что на Мальдивах скучно, однако семья любит пассивный отдых. Фигуристка добавила, что после долгого физического труда хочется полежать и ничего не делать.

«Впрочем, Роман вел активный образ жизни: бегал по белоснежным пляжам, делал зарядку и записывал ролики в соц­сетях. В какой-то момент фигуриста вызвал на Instagram-баттл коллега Алексей Ягудин, который в это же время находился на гастролях в Салехарде», — рассказала спортсменка.

И Роману, и Оксане к началу 2021-го года все-таки удалось сохранить оптимизм, хотя минувший год, мягко говоря, был непростым. Спортсмен объяснил, как им удалось это сделать. Как заметил Костомаров, «духом падать ни в коем случае нельзя».