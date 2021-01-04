Миронов заявил, что России и Украине необходимо прекратить битву за борщ

Санкт-Петербург, 4 января. Лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов в эфире Медиагруппы «Патриот» объяснил, почему РФ и Украине необходимо прекратить битву за борщ.

Напомним, создатели престижного французского ресторанного справочника Michelin Guide, более известного как «Красный гид Michelin», извинились перед Украиной за публикацию, посвященную московским ресторанам, где украинский борщ назвали блюдом русской кухни.

«Michelin повелся и вычеркнул борщ из русской кухни по просьбе правительства Украины. Это значит, что идет битва за борщ. Казалось бы, людям больше делать нечего. Однако они занимаются очень серьезной вещью — убивают наши традиции. Но мы славянские народы, поэтому борщ — это национальное русское и украинское блюдо. Это очень серьезный вопрос. Он не такой поверхностный, как может показаться на первый взгляд», — заявил Сергей Миронов.

Политик уверен, что традиции нужно соблюдать, хранить и передавать следующему поколению.

«Традиция — это культурно-национальный код. Но сейчас пытаются растащить по ниточке единую ткань славянского народа, чтобы все распалось. Я думаю, что ничего в итоге не получится. Но такая работа сейчас проводится», — подчеркнул депутат.

Однако, по мнению политика, есть кому отстаивать русский борщ.