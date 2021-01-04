Миронов объяснил, почему России не стоит бояться политики Байдена

Санкт-Петербург, 4 января. Лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов в эфире Медиагруппы «Патриот» объяснил, почему РФ не стоит бояться политики Джо Байдена.

«Байден сказал, что он будет заниматься тремя «К» — коронавирусом, климатом и Китаем. «Р» — России — там нет. Но надо понимать, что РФ должна рассчитывать только на себя. Мы должны защищать свои национальные интересы, как внутри страны, так и за ее пределами. Отмечу, внутренняя защита государства делает жизнь людей достойной. Нужно думать о благосостоянии народа. Такую цель ставит наш президент. Вот это, наверное, самое главное. Дальше во внешней политике главной задачей будет обеспечение нормального и достойного уровня жизни наших граждан», — заявил политик.

Он отметил, что при президентстве Байдена проблемы, связанные с Белоруссией, Донбассом и Украиной, никуда не денутся. Депутат считает, что в «братской Белоруссии» начнется транзит власти. Он надеется, что белорусы разберутся с этим без помощи извне. Миронов подчеркнул, что быстрых решений проблем в Донбассе не будет. В Нагорном Карабахе, «где настало перемирие и не льется кровь», проблемы тоже остаются.