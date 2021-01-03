Россиянам придется срочно освободить от личных вещей чердаки и подвалы многоэтажек

С наступлением Нового года в России начал действовать новый закон — отныне все подсобные помещения, оборудованные в подвалах, чердаках и цокольных помещениях жилых многоквартирных домов, подлежат демонтажу и сносу. Все личные вещи необходимо оттуда срочно вынести. ФАН разбирался, почему было принято такое решение и как в этой ситуации действовать рядовым гражданам. Как заявил депутат Государственной думы, президент Академии государственной противопожарной службы МЧС России Иван Тетерин, эта мера вызвана новыми требованиями противопожарной безопасности.

«Такое решение принято, чтобы обезопасить людей от конкретных последствий, которые часто случаются, — сказал депутат. — Были прецеденты, и их было немало. К сожалению, у нас иногда присутствуют элементы не очень серьезной ответственности. У нас всегда сначала разъяснение идет — нельзя, не храните, но это действует на людей не особо. И уже следующая ступень, следующая мера носит запретительный характер».

Иван Тетерин добавил, что инициатива очистить чердаки и подвалы от легковоспламеняющихся предметов обсуждалась давно, и окончательное решение было принято с учетом статистики происшествий, связанных с возгораниями в подсобках.

«Долго рассматривался вопрос, статистика приводилась, запрашивали мнение субъектов, и пришли к такому решению, — сообщил собеседник ФАН. — Статистика, анализ по этим происшествиям ведется давно. Все это обсуждалось, версталось в течение года для того, чтобы выйти на завершающий момент принятия новых правил».

Депутат пояснил, что «драконовских мер» по отношению к собственникам личных вещей на чердаках и в цокольных этажах сразу после Нового года применяться не будет. Но уже после завершения новогодних каникул начнутся рейды с проверками состояния подсобных помещений.

«Это не значит, что завтра придут, и начнут все выкидывать с чердаков и из подвалов, заверил — Иван Тетерин, — Но, я думаю, что на годы это не растянется. Проверили, вынесли предупреждение, не поняли — значит, привлекли. Вот так вот. Но, я думаю, люди начнут понимать, что это небезопасно. Все для того, чтобы еще раз напомнить — люди, будьте осторожны, берегите себя и окружающих, и свое имущество в том числе».

Наказанием за нарушение новой статьи закона будут штрафы в сумме от двух до пяти тысяч рублей. А если при этом окажется причинен вред здоровью других людей, виновник происшествия попадет под уголовную статью 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

Все эти нормы прописаны в постановлении правительства № 479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». В документе указано, что жителям многоквартирных домов отныне запрещено использовать подвалы, чердаки и цокольные помещения для хранения личных вещей — мебели, оборудования и других предметов. Особенно серьезным нарушением считается хранение горючих и взрывоопасных материалов.

Кроме того, теперь запрещено использовать подвалы для оборудования в них мастерских. А организовать на цокольных этажах детские развивающие центры, спортивные залы или оборудовать помещения для проведения торжественных мероприятий и праздников станет возможно только в случаях, специально оговоренных проектной документацией здания.

Ранее ФАН сообщал, что в 2021 году всем российским зданиям будут присвоены пожарные категории.