Подозреваемый в убийстве в Дагестане полицейский отказался давать показания

Махачкала, 3 января. Полицейский, задержанный в дагестанском Каспийске по подозрению в убийстве, отказался от дачи показаний, сообщил ФАН источник в правоохранительных структурах региона. Подозреваемому грозит 10 лет тюрьмы.

По данным следственного управления республики, трагедия произошла в ночь на 2 января, когда в дежурную часть МВД в Каспийске поступило сообщение о нападении на женщину. Выехавший на место наряд полиции стал свидетелем того, как 43-летний мужчина избивает девушку, после чего один из полицейских потребовал прекратить насилие. На это мужчина ответил агрессией, за что и был застрелен полицейским, полагает следствие.

«Мужчина повел себя агрессивно и направился в сторону полицейского. Подозреваемый, переоценив исходящую от мужчины опасность, явно выходя за пределы предоставленных ему полномочий, применил табельное огнестрельное оружие», – говорится в сообщении следственного управления.

В настоящее время полицейский задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и убийстве. Задержанный является членом временной оперативной группировки МВД России в Каспийске.

По данным ФАН, ему 25 лет, он прикомандирован из Ярославля. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, при этом известно, что полицейский отказался от дачи показаний.

«Он воспользовался статьей 51 конституции и отказался давать показания. Если его вина будет доказана, то около десяти лет получит», – рассказал собеседник агентства.

В Каспийск также направлена группа сотрудников главного управления МВД России по СКФО. По поручению начальника ведомства Сергея Бачурина, она проведет проверку обстоятельств произошедшего. Объективность расследования взята под личный контроль генерал-полковника Бачурина, заверили в пресс-службе главного управления.