Супруга Малинина покорила фанатов стильным нарядом для свидания с мужем

Москва, 3 января. Супруга известного музыканта Александра Малинина Эмма поразила фолловеров стильным образом, который она подобрала для свидания с мужем в Лондоне.

Пара давно живет в Германии и воспитывает близняшек Устинью и Фрола. 20-летние дети получают образование в европейских учебных заведениях. Там же у Малининых свой бизнес. Новый год семья встретила в Лондоне, о чем сообщили своим подписчикам в социальных сетях.

Александр и Эмма первые новогодние праздники решили провести в движении и отправились на прогулку на свежем воздухе, затем по расписанию ужин в ресторане. Эмма Малинина — известная модница. Она всегда до мелочей продумывает свой наряд. В этот раз супруга музыканта решила остановить свой выбор на песочном пальто с сумкой от бренда Dior в тон. Изюминкой образа стал ремень, усыпанный блеском страз и пайеток. Он добавил к образу новогоднего настроения.

«Если девушка приходит на свидание красивая — кто будет расстраиваться, что она опоздала», — написала с иронией Эмма.

Поклонники Малининой пришла в восторг от свежего снимка и завалили светскую львицу комплиментами. Супруга музыканта буквально покорила фанатов модным образом, который был выбран для свидания с мужем.

«Элегантная, аристократичная красота», — написал один из подписчиков. «Эталон элегантности, шарма и красоты!» — добавил второй.

Ранее Эмма Малинина в своем Instagram-аккаунте рассказала, как правильно носить косынки, которые полюбились многим российским звездам.