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Порядка 6,5 млрд рублей потратили за два года на ремонт дорог Томской области

Порядка 6,5 млрд рублей потратили за два года на ремонт дорог Томской областиТомск, 3 января. Томская область за последние два года выделила 6,5 млрд рублей на ремонт дорог. Об этом сообщает администрация региона.

На ремонт дорожного полотна и установку транспортной инфраструктуры в регионе было выделено 6,5 млрд рублей, в том числе 3,12 млрд рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В 2019 году за 2,6 млрд рублей было приведено в нормативное состояние 23 объекта с общей протяженностью 138,1 км. В 2020 году Томская область отремонтировала около 186 км улично-дорожной сети — более 168 км региональных автодорог, 13 км в областном центре и почти пять км в ЗАТО Северск», — рассказал заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

По информации ФАН, ремонт дорожного полотна в ЗАТО Северск производился по ул. Северная автодорога протяженностью 3 км. Ровная дорога необходима для безопасной транспортировки высокоточного оборудования для строящегося атомного реактора «Брест-ОД-300» в рамках проекта «Прорыв» Госкорпорации «Росатом».

Ранее ФАН сообщал, что в Томске определены участки дорог, которые в 2021 году будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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