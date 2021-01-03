Шарапова похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом за 18 млн рублей

Москва, 3 января. Российская теннисистка, экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров Большого шлема Мария Шарапова похвасталась перед своими подписчиками в Instagram помолвочным кольцом. Снимок в соцсети появился недавно.

Напомним, Шарапова выходит замуж за британского миллионера Александра Гилкса — друга принца Гарри. Теннисистка подчеркнула, что готова была сказать заветное «да» в первый день знакомства с будущим мужем. Шарапова и Гилкс встречаются больше двух лет, отношения пары зародились в 2018 году. В октябре прошлого года россиянка подтвердила, что по-настоящему влюблена.

«Лично мне ты дал смелость отойти от той жизни и карьеры, которые у меня были раньше. И ты подарил мне подарок и обязательство на всю жизнь — просыпаться рядом», — написала Мария Шарапова и опубликовала фото, на котором можно с легкостью разглядеть кольцо с крупным бриллиантом.

Поклонники Марии оставили сотни комментариев под постом с поздравлениями. Некоторые решили подсчитать, сколько же стоит это кольцо. Оказалось, его цена составляет порядка 180 тысяч фунтов стерлингов или 18 миллионов рублей.

Отметим, Мария Шарапова вошла в топ-10 самых упоминаемых спортсменок мира в Twitter. Она заняла в рейтинге седьмое место.