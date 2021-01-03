Москва, 3 января. Подруга вдовы известного актера Александра Абдулова Ирина Дмитракова рассказала, почему та не выходит замуж после смерти супруга. Об этом пишет Kp.ru.

Подруга вдовы Абдулова назвала причины ее одиночества. Народный артист скончался в 2008 году, прошло 12 лет, однако Юлия Абдулова до сих пор предпочитает одиночество. Про женщину известно немного, сейчас она старается не показываться прессе. По образованию жена народного артиста юрист. Сейчас она работает в медицинской компании. Свободное время женщина старается проводить вместе со своей дочерью от покойного актера. Девочка родилась в 2007 году, она потеряла отца, когда ей было всего девять месяцев.

Как заметила друг семьи Абдуловых Ирина Дмитракова, Юлия отказалась от публичного образа жизни.

«Юля не посещает светские тусовки, не пиарится на имени мужа. Женя — хорошая добрая девочка, у нее нет никакой звездной болезни. В этом и счастье», — объяснила Ирина Дмитракова.

Актриса Ксения Алферова ранее продемонстрировала своим поклонникам новый образ без штанов. 46-летняя дочь известного актера Александра Абдулова опубликовала в своем Instagram-аккаунте утреннюю фотосессию.