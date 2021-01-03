Политолог: ЦРУ доказало, что Степан Бандера был агентом абвера по кличке Сопля

Украинские СМИ, эксперты и соцсети оценили проведение националистами «Марша чести», который прошел 1 января, в день рождения Степана Бандеры. Аналитики и массмедиа отметили, что такие шествия становятся все более малолюдными, а адепты Бандеры до сих пор не способны внятно объяснить, что именно хорошего сделал этот «герой» для Украины. Корреспондент ФАН передает из Киева.

В первый день нового года в Киеве шествием отметили 112-ю годовщину со дня рождения коллаборациониста, идеолога украинского национализма Степана Бандеры. Похожие акции прошли и в других городах, но они были более малолюдны. А ведь пару-тройку лет назад на волне майданной победы и горьких поражений в Донбассе на улицы столицы под флагами Бандеры выходило по восемь-десять тысяч радикалов. Сегодня той массовости нет и в помине — даже получив час на сборы, лидеры нацистских группировок умудрились собрать в парке Шевченко от силы 1000 человек.

Любопытно, что издалека собравшиеся радикалы выглядели плотной, единой массой. Но достаточно было всего на пять минут углубиться в толпу готовящихся к «Маршу чести», как глазам представал какой-то сюрреалистический паноптикум. В толпе перед памятником Шевченко паслись несовершеннолетние штурмовики экстремистского «Нацкорпуса» в новеньком камуфляже, а рядом с ними архаичные вислоусые деды «Свободы» в шапочках-«мазепинках». Здесь же терлись бальзаковского возраста дамы, отчаянно и нелепо косящие под украинских крестьянок.

Кое-где в толпе обнаруживались явно откинувшиеся с зоны за грабеж-разбой лысые гопники со взглядом убийц. Весь этот паноптикум был щедро разбавлен киевскими журналистами и блогерами — именно они, снуя туда-сюда с камерами и боясь упустить фактуру, и создавали общее впечатление массовости и активности мероприятия. А вот кого не было на марше, так это крупных действующих политиков, которые из своих кабинетов любят заявлять, что «национализм — их религия, а Бандера — их пророк». Фигуры вроде лидера «Свободы» Олега Тягнибока или видного «нацкорпусовца» Максима Жорина, которые таки пришли на марш, назвать крупными политиками не поворачивается язык — они давно уже вышли в тираж.

Киевские аналитики отмечают: резкое падение численности — это уже тенденция для шествий националистов, проявившаяся в последние полтора года. Во-первых, если после Евромайдана и острой фазы АТО радикалы могли претендовать на объединяющую роль среди всех «революционеров», то сегодня их популярность резко и необратимо упала. На последних местных выборах за ультраправых проголосовало 1,5% граждан — на уровне статистической погрешности. По мнению политологов, эти цифры противоречат той роли «спасителей нации», которую на себя примеряют праворадикалы, и показывают реальный уровень поддержи «бандеровской армии» в украинском обществе.

В конце концов, именно украинское общество убрало из власти Порошенко, пытавшегося стать воплощением «циничного Бандеры». Благодаря ему украинцы начали соотносить с национализмом все беды, происходящие со страной: давно потерявшую смысл войну, экономический коллапс и уличный беспредел. К тому же режим бывшего президента, пытавшийся сделать идеологию бандеровцев национальной идеей, оказался насквозь коррумпированным и дилетантским. А все его попытки на равных сыграть с Россией в «геополитическую рулетку» заканчивались ужасными поражениями и позором. Все это до предела уменьшило электоральную базу поддержки национализма, и без того небольшую.

Вторым фактором, отталкивающим украинцев от адептов национализма, стал глухой идейный тупик. На нынешнем «Марше чести» с трибун звучали идеи, повторяемые седьмой год и навязшие в зубах у граждан. Мол, «нам не нужна внешняя помощь, справимся сами», «отстоим державу или погибнем», «национализм приведет к процветанию нации», «нужно чтить Бандеру» (без объяснений, за что именно). Кстати, на митинге, которым окончился марш, почти ничего не прозвучало ни про Путина, ни про «российскую агрессию».

Зато президента Зеленского на акции полоскали «в хвост и в гриву» как «тирана и диктатора, который патриотов держит в тюрьмах». Для тех, кто хоть что-то понимает в украинской политике, это звучало как анекдот. Равно как и то, что под конец марша до майдана дошла всего сотня человек (половина из них — журналисты), а боевые факелы радикалы тушили в грязных лужах. Тут сказался еще один фактор: за участие в таких акциях организаторы платят в разы хуже, чем при Порошенко. Ведь госфинансирование структур радикалов хоть и сохранилось, но сильно усохло (как и сам украинский бюджет). А мерзнуть на улице три часа за символические 500–800 гривен желающих находится немного.

По итогам марша киевский политолог, глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил, что марши в честь дня рождения Бандеры не объединяют, а, наоборот, разъединяют украинское общество.

«Из-за таких вот действий националистов украинское общество еще не готово к объединению. Да, никто на Украине никому не запрещает чтить Бандеру, однако не нужно при этом пытаться переписывать историю, — указал аналитик. — Новый глава Института нацпамяти Антон Дробович заявлял, что украинская власть не должна тупо навязывать людям Бандеру и Шухевича как героев, она должна разъяснять их роль в становлении государства. При этом имена лидеров националистического движения часто вызывают полярные оценки в украинском обществе».

Эксперт заявил, что марши в честь Бандеры — это неприкрытый рецидив нацизма и прямое нарушение постулатов Нюрнбергского процесса.

«Очень странно, что европейские партнеры Украины столь слабо реагируют на такие вызовы, тем самым поощряя разрастание в стране этой нацистской опухоли. Да, это хотя и прискорбно, но лечится. В 1945 году такие рецидивы лечили очень хорошо, — напомнил он. — К сожалению, нацизм на Украине процветает во многом благодаря США. Думаю, в ближайшие годы такие акции не прекратятся. Для того, чтобы их предупреждать, нужно предпринять очень серьезные шаги на уровне спецслужб. Но на Украине этого не делается. Еще Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем Америки, прямо поощряла «Правый сектор»1 (организация запрещена в РФ) и рекомендовала им зарегистрироваться на выборах как политическая партия. С тех пор этот тренд продолжается, и именно на США лежит главная вина за разрастание нацистской опухоли на Украине».

Политолог Алексей Якубин считает, что у значительной части украинского общества с националистами ассоциируются криминал, политические убийства и негативный образ будущего.

«Шествие в честь Бандеры, прошедшее 1 января в Киеве, стало попыткой показать влияние на политические процессы, происходящие на Украине. Они хотели этой акцией мобилизовать своих сторонников и адептов. Но радикалы не учли текущую ситуацию, ведь сейчас у большинства украинцев эти шествия вызывают негатив. С националистами ассоциируется вся прошлая власть — Порошенко, Турчинов, Луценко и прочие, кто так успешно грабил страну. Во-вторых, со средой национал-радикалов в последний год было связано много скандалов: недавнее расследование по убийству Павла Шеремета (все трое подозреваемых оказались волонтерами-националистами. — Прим. ФАН), заказные убийства бизнесменов и т. д. То есть у нашего общества с националистами начинают ассоциироваться криминал, антипорядок и хаос», — сообщил эксперт.

По его мнению, на популярности самого Бандеры сказались и недавние архивные публикации, вышедшие на Западе и растиражированные в украинских соцсетях.

«Как говорится, зрада пришла, откуда не ждали. В декабре ЦРУ опубликовало архивные документы, из которых четко следует: Степан Бандера был агентом абвера (гитлеровская военная разведка. — Прим. ФАН) по кличке Консул-2, он же Сопля, он же Баба. Он руководил большой группой военных преступников, уничтоживших тысячи евреев в захваченном немцами Львове, а потом тысячи людей разных национальностей в ходе Волынской резни. Мне кажется, закрывать глаза на такие шествия — это стыд и позор лично для Зеленского. На Украине в годы Второй мировой войны погибли 1 миллион 400 тысяч евреев. А еврей Зеленский вот таким образом чтит их память», — резюмировал аналитик.

1 Организация запрещена на территории РФ.