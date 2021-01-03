Навка показала совместное с Рудковской фото в день рождения продюсера

Москва, 3 января. Жена пресс-секретаря президента РФ, звезда фигурного катания Татьяна Навка трогательно обратилась к российскому продюсеру Яне Рудковской, которой 2 января исполнилось 46 лет. Олимпийская чемпионка проводит новогодние праздники с пользой — на льду. Однако даже в столь плотном графике она нашла время для близких и родных.

Яна Рудковская отметила свой 46-й день рождения. Супруга фигуриста Евгения Плющенко подвела небольшие итоги года и заметила, что стала мудрее и сильнее. Продюсера успел и поздравить многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе и король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Он назвал Яну «потрясающим человеком и настоящей боевой подругой».

К поздравлениям присоединилась и Татьяна Навка. В своем аккаунте в соцсети Instagram она опубликовала совместное фото с именинницей. Фигуристка на снимке была запечатлена в голубом полупрозрачном платье из шифона и белым широким ремнем, который акцентирует внимание на талии Татьяны. Рудковская решила остановить свой выбор на изящном черном платье, показывающем изгибы фигуры.

«С Днем Рождения! Женщина с большой буквы, филигранно сочетающая женское и профессиональное, лидер по сути, прекрасная жена и мама, потрясающий руководитель и друг, которая доказала миру, что невозможное — возможно!» — написала Навка.

Супруга Дмитрий Пескова также пожелала подруге нескончаемого потока энергии и сил.

«Железная леди, которая своей энергией, волей к победе, стремлением к лучшему заражает всех вокруг и особенно свою семью! Пусть твоя энергия, сила, желание и воля будут неисчерпаемы!» — добавила фигуристка.

«Спасибо, Танечка, ценю! Обнимаю», — поспешила ответить Яна Рудковская.

Однако многие подписчики Татьяны стали задаваться вопросом, что же может связывать двух этих дам. Многие решили принизить таланты Рудковской и восхвалить Навку.

«А вы серьезно про это пишите? Или вам хочется в это верить? Женская психология не предсказуема», — недоумевает один из поклонников фигуристки. «Я бы сказала, что вы две противоположности во всем, вы мне симпатичны, а она многих слов недостойна», — уколола Яну другая пользовательница соцсети.

Ранее Татьяна Навка поделилась с подписчиками свежими кадрами. Она рассказала, что решила провести уикенд на свежем воздухе в компании Маргариты Симоньян.