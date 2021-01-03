Россиян призвали психологически готовиться к вакцинации от COVID-19

Москва, 3 января. Врачи призвали жителей России морально подготовиться к прививке вакциной от коронавируса.

Главврач медицинского центра «Лидер Медицина» Евгений Тимаков рассказал, что от волнения может подняться давление. Человек в процессе может потерять сознание, так как выброс адреналина при уколе вкупе с гормонами стресса дополнительно оказывает влияние на сосуды.

Вместе с этим рекомендуется отказаться от алкогольных возлияний за несколько дней до и после прививки. Однако пару бокалов выпить не возбраняется.

Бесплатная вакцинация против коронавируса в России проводится препаратом «Спутник V». Она не запрещается и тем, кто уже переболел, и людям старше 60 лет. Сделать ее можно при отсутствии противопоказаний.

Среди них болезнь ОРВИ в момент вакцинации или за две недели до оной. Других прививок не нужно делать за месяц. Иными противопоказаниями являются беременность, кормление грудью и несовершеннолетие.

Гиперчувствительность к компонентам препарата станет противопоказанием к прививке другой вакциной российского производства – «ЭпиВакКорона». Также тяжелые формы аллергии, реакция или осложнение после предыдущего введения вакцины, острые заболевания, первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования.

Недавно ФАН сообщал, что прививка от COVID-19 у врача из Мексики вызвала острую аллергическую реакцию. Сотрудник одной из местных больниц поставила вакцину, произведенную американской компанией Pfizer.