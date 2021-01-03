Депутат Рады объяснил нежелание Киева регистрировать российскую вакцину

Киев, 3 января. Отказ от российской вакцины от коронавируса поможет чиновникам в Киеве выслужиться перед Вашингтоном. На это указал депутат Рады Илья Кива.

Харьковская компания «Биолек» ранее обратилась в украинский Минздрав с заявлением о госрегистрации препарата «Спутник V». Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что этого не произойдет, потому что в стране разрешат только те вакцины, которые с успехом прошли третью фазу испытаний. Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий добавил, что по закону нельзя зарегистрировать вакцину, не имеющую квалификации ВОЗ.

«Мы хорошо помним, как эти два афериста в начале 2020 года заработали на продаже масок из госрезерва за границу, оголив страну перед болезнью. Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством», – подчеркнул Кива, имея в виду Ляшко и Радуцкого.

Действия киевских чиновников, как считает парламентарий, способны привести к тяжелым последствиям для здравоохранения Украины. Простые граждане будут умирать от болезней, пока подобные Ляшко и Радуцкому не получат «премиальные за лоббизм, саботаж и предательство», добавил Кива.

О планах харьковской компании по производству российской вакцины ранее рассказал глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук. Соответствующий запрос, по его словам, поступил в Минздрав Украины 30 декабря прошлого года.