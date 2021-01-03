Спасенный в Ливии украинец поблагодарил Россию за освобождение 

Москва, 3 января. Гражданин Украины Володимир Давтян, освобожденный накануне из ливийского плена вместе с тремя россиянами, выразил благодарность России за свое спасение.

«Я очень признателен российским дипломатам и другим лицам, за то, что они помогли добиться освобождения не только своих граждан, но и меня. Я благодарен, что не пришлось провести в этих ужасных условиях ливийской тюрьмы долгое время», — заявил Давтян в ходе пресс-конференции в аэропорту Шереметьево представителям СМИ.

3 января 2021 года около часа ночи спецрейс с тремя россиянами и одним украинцем приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Четыре человека сегодня были освобождены из плена в Ливии.

Как заявил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, чья организация участвовала в возвращении соотечественников на родину, освобождение стало возможным благодаря успешной операции по вызволению российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые полтора года провели в неофициальной ливийской тюрьме «Митига». Как и в этот раз, тогда освободить россиян получилось благодаря дипломатическим усилиям государственных структур и частных лиц.

