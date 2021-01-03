Освобожденные из ливийского плена россияне дали интервью. ФАН-ТВ

Самолет с вызволенными из плена в Ливии россиянами приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Освобожденные мужчины рассказали о том, как попали в беду.

Три россиянина и один украинец были арестованы 21 декабря в Ливии. Мужчины плыли на своей яхте, но после того, как решили дозаправить судно, были задержаны.

«До самого последнего момента мы сидели в таких условиях. Постоянная такая ситуация, оружейный прессинг, мы постоянно под автоматами. С оружием обращались очень вольно, такое впечатление, что это какие-то бандформирования», — рассказал один из моряков Виктор Бодряга.

Во время плена мужчин содержали в нечеловеческих условиях и подвергали жестоким пыткам.

«Там, где мы были, там нелюди. Вот и все. Я одно могу сказать, там нечеловеческие отношения, и там вообще не знают, что такое человечность. Там просто убивают. Я благодарен нашему МИД. Если бы не наш МИД, неизвестно вернулись ли бы мы на родину. Там, где мы были, там нелюди, я одно могу сказать», — поведал Димитрий Димитриади.

На свободе моряки оказались благодаря совместным усилиям Фонда защиты национальных ценностей и российского Министерства иностранных дел.

«Мы очень благодарны, что нас освободили. Достаточно было одной ночи, чтобы мы поняли, где мы. Это был шок. Потом, правда, стало намного легче — сами власти начали намекать, что за нас беспокоятся», — сказал Виктор Бодряга.

Это уже вторая успешная операция по освобождению граждан из ливийского плена в течение месяца. Напомним, что 12 декабря 2020 года на родину вернулись российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые провели в ливийском плену полтора года. Освободить россиян удалось благодаря совместной деятельности нескольких государственных структур и частных лиц.