Один из первооткрывателей вируса Эбола рассказал о смертельной «Болезни X»

Браззавиль, 3 января. Ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, известный как один первых обнаруживших вирус Эбола, предупредил о возможности появления новой смертельно опасной болезни.

Конголезский доктор в беседе с CNN рассказал, что у одной из его пациенток были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки. Однако тесты на Эболу и прочие заболевания показали отрицательные результаты.

Женщина может «нулевым пациентом», первым заразившимся новым заболеванием. Данная болезнь такая же заразная, как и COVID-19, а смертность при ней достигает от 50 до 90 процентов смертности Эболы.

Существование «Болезни Х» на данный момент является гипотезой. Специалисты ВОЗ считают, что в случае подтверждения опасений, новое заболевание может принести разрушительные последствия.

Телеканал RT со ссылкой на МИД Китая ранее информировал, что пандемия COVID-19 была вызвана отдельными вспышками. Когда КНР поразил неизвестный вирус, власти республики начали проведение эпидемиологического расследования.

Вирусологи из Индии первыми в мире выделили «британский» штамм COVID-19, сообщает ФАН. Образцы были получены от людей, прибывших в страну из Великобритании.