«Большой подарок» — Максим Шугалей прокомментировал возвращение четырех человек из тюрьмы в Ливии

Москва, 3 января. Российский социолог Максим Шугалей, освобожденный после полуторагодовалого ливийского плена 12 декабря 2020 года, прокомментировал вызволение из тюрьмы трех россиян и одного украинца.

«Под Новый год большим подарком стало то, что еще четыре человека вернулись из ливийской тюрьмы», — заявил Максим Шугалей в интервью корреспондентам ФАН.

По словам социолога, он отлично понимает, с какими нечеловеческими условиями пришлось столкнуться узникам, и рад, что мучения продлились недолго.

Между тем, Шугалей отметил, что российская сторона налаживает все больше связей с идущими на контакт представителями ливийского Правительства национального согласия, базирующегося в Триполи. И поэтому есть надежда, что и в дальнейшем подобные инциденты будут решаться все быстрее и быстрее, а нарушений прав человека будет меньше. Фонд защиты национальных ценностей продолжит работу по вызволению иностранных граждан из тюрем Ближнего Востока и стран Африки.

Большое интервью с социологом Максимом Шугалеем читайте на сайте Федерального агентства новостей 3 января 2021 года.