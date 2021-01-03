«Мою страну сегодня уважают и боятся» — один из спасенных в Ливии россиян прокомментировал свое освобождение

Москва, 3 января. Один из спасенных из ливийского плена россиян, Дмитрий Димитриади, ответил на вопросы представителей СМИ в аэропорту Шереметьево и прокомментировал собственное освобождение.

«Я благодарен нашему МИДу. Если бы не наш МИД, неизвестно вернулись ли бы мы на родину. Там, где мы были, там нелюди, я одно могу сказать», — заявил сотрудникам СМИ один из вернувшихся на родину россиян.

«Еще раз благодарю наш МИД и всех причастных — за то, что мою страну сегодня уважают и боятся. Спасибо», — заявил Димитриади.

На вопрос журналистов о том, извинились ли перед освобожденными узниками представители ливийской стороны, Димитриади ответил так:

«Извиниться? Вы знаете, вы не то выражение выбрали. Там не извиняются, там просто бьют. Как собаку. Я надеюсь, вы видите вот эти шрамы? Они у всех четверых. Там не спрашивают, нужно или нет, там просто надевают такие вещи», — рассказал россиянин о шрамах на запястьях.

Трое российских граждан и гражданин Украины прибыли на спецрейсе в московский аэропорт Шереметьево в час ночи 3 января 2021 года. По словам главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, освобождение задержанных стало возможным благодаря успешной операции по вызволению российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

«Максим принял на себя весь удар», — отметил глава ФЗНЦ и добавил, что к положительному результату привело «дело Шугалея, вся та кампания, которую вела Россия».

Это уже вторая успешная операция по освобождению граждан из ливийского плена в течение месяца. Напомним, что 12 декабря 2020 года на родину вернулись российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые провели в ливийском плену полтора года. Освободить россиян удалось благодаря совместной деятельности нескольких государственных структур и частных лиц.