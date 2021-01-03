«Не тюрьма, а какая-то военная база» — спасенный в Ливии россиянин рассказал об условиях содержания

Москва, 3 января. В час ночи 3 января 2021 года в московском аэропорту Шереметьево совершил посадку борт с освобожденными из плена тремя гражданами России и гражданином Украины. Спецоперацию удалось провести при активном участии специального представителя Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова и главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича.

В аэропорту один из задержанных, Виктор Бодряга, обратился к прессе.

«В первую очередь, мы очень благодарны, что нас освободили. Достаточно было одной ночи, чтобы мы поняли, где мы. Это был шок. Потом, правда, стало намного легче — сами власти начали намекать, что за нас беспокоятся», — заявил россиянин.

«Ночи продолжаются не 12 часов там, не знаю сколько. До самого последнего момента мы сидели в таких условиях. Постоянная такая ситуация, оружейный прессинг, мы постоянно под автоматами. С оружием обращались очень вольно, такое впечатление, что это какие-то бандформирования», — ответил Бодряга на вопрос о пытках.

«Сначала нормально обращались, нормально поили-кормили, а потом, когда попали под прокурора (речь идет о начальнике тюрьмы Митига Абд аль-Рауфе Карра. — Прим. ФАН), одну ночь мы 12 часов были связаны, обездвижены, нас заставляли находиться в одной позе. Не тюрьма была, а какая-то военная база. Кормили раз в день», — дополняет освобожденный россиянин.

По словам другого узника, Дмитрия Димитриади, в общей сложности россияне провели в плену десять дней: их остановили, а находившихся на ней людей сразу же отправили «в какую-то яму». Как подтвердил глава ФЗНЦ Александр Малькевич, арест был произведен 21 декабря.

Ранее эту же информацию подтвердил глава МИД ПНС Ливии Мухаммед Сияла, который признал задержание иностранных граждан.

По словам Малькевича, освобождение задержанных стало возможным благодаря успешной операции по вызволению российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

«Максим принял на себя весь удар», — отметил глава ФЗНЦ и добавил, что к положительному результату привело «дело Шугалея, вся та кампания, которую вела Россия».

Это уже вторая успешная операция по освобождению граждан из ливийского плена в течение месяца. Напомним, что 12 декабря 2020 года на родину вернулись российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые провели в ливийском плену полтора года. Освободить россиян удалось благодаря совместной деятельности нескольких государственных структур и частных лиц.

