Отказ от «Северного потока – 2» в бундестаге назвали самоубийством для ФРГ

Берлин, 3 января. Германия не должна отказываться от проекта «Северный поток – 2». В условиях постепенного закрытия АЭС это было бы самоубийством, заявили в бундестаге.

Депутат бундестага Вальдемар Гердт отметил, что ФРГ сейчас испытывает огромный недостаток в энергетике. Даже «Северному потоку – 2» не покрыть полностью потребности страны.

«А представляете, если мы его еще и не запустим? Это полный абсурд, это полный бред», – отметил парламентарий в беседе с телеканалом «360».

Гердт также раскритиковал отказ Берлина от атомной энергетики «на фоне зеленой истерии». Это, по его словам, представляет серьезную проблему для Германии.

Общая мощность двух ниток газопровода «Северный поток – 2» должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступают Украина, некоторые страны Европы и Соединенные Штаты, которым хочется продвигать в ЕС свой сжиженный природный газ.

В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода. Швейцарская Allseas из-за этого был вынуждена остановить прокладку труб. Строительство газопровода возобновилось в декабре 2020 года. Эксперты полагают, что до завершения осталось несколько месяцев.

В том, что проект будет реализован, не сомневается вице-премьер РФ Александр Новак. Берлин, как отметил глава МИД Германии Хайко Маас, сохранит прежнюю позицию относительно «Северного потока – 2».

Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL недавно заявила, что не выдаст газопроводу сертификат соответствия, который необходим для начала его работы. Демарш норвежцев, по данным «Известий», произошел в связи с американскими санкциями, вступившими в силу 1 января 2021 года.