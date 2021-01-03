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Фанаты попросили Седокову больше не публиковать интимные фото

Фанаты попросили Седокову больше не публиковать интимные фото

Москва, 3 января. Певица Анна Седокова выложила в социальную сеть Instagram интимное фото, где она изображена в сексуальном нижнем белье и сидит вместе с мужем на кровати.

Баскетболист Янис Тимма на фото одной рукой обнимает жену за талию, а другой рукой – за бедро. Супруги смотрят в камеру, изображая взглядами страсть.

Такая откровенность не пришлась по душе подписчикам Седоковой. Ее раскритиковали за присутствие «горячих» снимков на странице.

«Красиво, конечно, но это очень интимное, поэтому совершенно не к месту», – отмечено в комментариях.

Один из подписчиков заметил, что фотография перед публикацией была обработана в специальной программе. Певица, по его мнению, чтобы выглядеть привлекательной, использовала «миллион слоев».

Седоковой также напомнили, что откровенные фото могут увидеть дети артистки. Вряд ли им понравятся снимки полуобнаженной матери.

Фанаты попросили Седокову больше не публиковать интимные фото

Слухи о будущей свадьбе баскетболиста и певицы появились прошлым летом. Церемония бракосочетания состоялась 6 сентября 2020 года.

Седокова недавно призналась, что столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем в Новый год. На сцене ей пришлось выступать с острой болью в пояснице.

Самочувствие артистки стало ухудшаться после того, как она прилетела в Сочи. Она долго не могла встать с кровати после длительного перелета. Боль, как отметила певица, «разрезала» ее на части и не давала ступить ни шага. Перед выходом на сцену Седокова приняла горячую ванну и выпила обезболивающее.

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