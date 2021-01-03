Фанаты попросили Седокову больше не публиковать интимные фото

Москва, 3 января. Певица Анна Седокова выложила в социальную сеть Instagram интимное фото, где она изображена в сексуальном нижнем белье и сидит вместе с мужем на кровати.

Баскетболист Янис Тимма на фото одной рукой обнимает жену за талию, а другой рукой – за бедро. Супруги смотрят в камеру, изображая взглядами страсть.

Такая откровенность не пришлась по душе подписчикам Седоковой. Ее раскритиковали за присутствие «горячих» снимков на странице.

«Красиво, конечно, но это очень интимное, поэтому совершенно не к месту», – отмечено в комментариях.

Один из подписчиков заметил, что фотография перед публикацией была обработана в специальной программе. Певица, по его мнению, чтобы выглядеть привлекательной, использовала «миллион слоев».

Седоковой также напомнили, что откровенные фото могут увидеть дети артистки. Вряд ли им понравятся снимки полуобнаженной матери.

Слухи о будущей свадьбе баскетболиста и певицы появились прошлым летом. Церемония бракосочетания состоялась 6 сентября 2020 года.

Седокова недавно призналась, что столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем в Новый год. На сцене ей пришлось выступать с острой болью в пояснице.

Самочувствие артистки стало ухудшаться после того, как она прилетела в Сочи. Она долго не могла встать с кровати после длительного перелета. Боль, как отметила певица, «разрезала» ее на части и не давала ступить ни шага. Перед выходом на сцену Седокова приняла горячую ванну и выпила обезболивающее.