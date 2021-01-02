Врезавшийся в театр Вахтангова «Мерседес» угнали у жены хоккеиста Паршина

Москва, 2 января. Правоохранители установили подробности аварии в столице в новогоднюю ночь, в ходе которой «Мерседес» врезался в театр Вахтангова.

Супруга российского футболиста Дениса Паршина Елена пригнала свой «Мерседес» на автомойку и оставила ключи от автомобиля у местного сотрудника. Женщина отправилась отмечать Новый год. Незадолго до боя курантов ее иномарку угнали и разбили.

Выяснилось, что в происшествии замешан мойщик, который воспользовался моментом, пока хозяйка «Мерседеса» пьет шампанское. Он самовольно взял автомобиль прокатиться в компании двух дам. «Пролетая» мимо московского театра Вахтангова, он не справился с управлением и врезался в фасад здания. Кроме машины, никто в результате инцидента не пострадал.

Ночной гонщик сам признался в содеянном, позвонив Елене по телефону. Однако после оценки причиненного ущерба он начал все отрицать.

Как сообщал ранее ФАН, минимум два человека из четырех получили тяжелые травмы после ДТП на КАД в районе пересечения с Рябовским шоссе. По предварительной информации, столкнулись «Жигули» и Citroen.