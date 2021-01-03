Стали известны имена освобожденных из плена в Ливии узников

Москва, 3 января. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил съемочной группе Федерального агентства новостей имена освобожденных из ливийского плена узников. Самолет с вызволенными из тюрьмы гражданами прибыл в московский аэропорт Шереметьево.

На родину вернулись россияне Дмитрий Димитриади, Виктор Бодряга, Сергей Кошелев и украинец Володимир Довтян.

По словам Александра Малькевича, операция по освобождению узников стала возможна после успешного возвращения российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из полуторагодовалого плена.

Ранее глава МИД Правительства национального согласия Ливии, базирующегося в Триполи, Мухаммед Сияла признал арест россиян. Глава ФЗНЦ Александр Малькевич поблагодарил его за помощь в освобождении узников.

Это уже вторая успешная операция по освобождению граждан из ливийского плена в течение месяца. Напомним, что 12 декабря 2020 года на родину вернулись российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые провели в ливийском плену полтора года. Освободить россиян удалось благодаря совместной деятельности нескольких государственных структур и частных лиц.

