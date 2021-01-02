Глава ФЗНЦ отметил роль Триполи в освобождении задержанных россиян

Москва, 2 января. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич отметил роль министра иностранных дел Правительства национального согласия Ливии Мухаммеда Тахира Сиялы в освобождении задержанных россиян и украинца.

Как отметил Малькевич в своем Telegram-канале, он благодарит «официальных лиц Ливии, которые помогли освободить наших».

«Это, прежде всего, глава МИД Правительства национального согласия Ливии Мухаммед Тахер Сияла, Временный поверенный в делах Государства Ливия в Москве Мустафа Абу Саеда, глава общей разведки Ливии Имад Мустафа Абдельсалам аль-Тарабулси», — заявил глава ФЗНЦ.

По словам Александра Малькевича, операция по освобождению узников стала возможна после успешного возвращения российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из полуторагодовалого плена.

Ранее глава МИД Правительства национального согласия Ливии Мухаммед Сияла признал арест россиян.

Это уже вторая успешная операция по освобождению граждан из ливийского плена в течение месяца. Напомним, что 12 декабря 2020 года на родину вернулись российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые провели в ливийском плену полтора года. Освободить россиян удалось благодаря совместной деятельности нескольких государственных структур и частных лиц.

