Вызволенные из ливийского плена россияне и украинец вернулись в Москву

Москва, 3 января. Самолет с освобожденными из плена в Ливии четырьмя мужчинами прибыл в московский аэропорт Шереметьево.

Три россиянина и один украинец оказались на свободе благодаря совместным усилиями Фонда защиты национальных ценностей и российского МИД. Об этом ранее сообщил глава Фонда Александр Малькевич.

По его словам, операция по освобождению узников стала возможна после успешного возвращения российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из полуторагодовалого плена.

Ранее глава МИД Правительства национального согласия Ливии, базирующегося в Триполи, Мухаммед Сияла признал арест россиян. Глава ФЗНЦ Александр Малькевич поблагодарил его за помощь в освобождении узников.

Это уже вторая успешная операция по освобождению граждан из ливийского плена в течение месяца. Напомним, что 12 декабря 2020 года на родину вернулись российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые провели в ливийском плену полтора года. Освободить россиян удалось благодаря совместной деятельности нескольких государственных структур и частных лиц.