С 1 января граждан будут заранее информировать о ценах на товары и услуги

Москва, 2 января. В России вступили в силу новые «Правила бытового обслуживания населения». Ремонт и изготовление швейных, меховых, ювелирных изделий, различные услуги возмездного характера теперь должны оказываться по договору с обязательным указанием цены и описания выполняемых работ.
До потребителя должен быть донесен:
- перечень оказываемых компанией услуг (выполняемых работ), форм и (или) условий их предоставления;
- указание на обозначение стандартов (при наличии), в соответствии с которыми оказываются услуги (выполняются работы);
- сроки оказания услуг (выполнения работ);
- данные о конкретном лице, которое будет оказывать услугу (выполнять работу), если эти данные имеют значение исходя из характера услуги (работы);
- требования, которые должны обеспечивать безопасность оказания услуги (выполняемой работы) для потребителя, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя;
- образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг (выполнении работ);
- образцы (модели) изготавливаемых изделий либо их эскизы;
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг (выполнении работ) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Правила распространяются на все виды бытового обслуживания, в том числе на ремонт квартир, бытовой техники, мобильных телефонов, компьютеров, планшетов, а также на различного рода возмездные услуги, которые оказывают химчистки, парикмахерские, салоны красоты, бани, сауны и другие организации.
Выполнение закона контролируется «Роспотребнадзором».
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